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12 июля, 18:15

Происшествия

Силовики прибыли на завод, где ремонтировали упавший в Подмосковье SSJ 100

Силовики прибыли на завод, где ремонтировали упавший в Подмосковье SSJ 100

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SSJ 100 упал в Московской области в пятницу, 12 июля. Трое членов экипажа, находившихся на борту, погибли. По информации оперативных служб, самолет направлялся после планового ремонта в аэропорт Внуково. Там же сообщили, что причиной ЧП мог стать отказ двигателя. По факту ЧП СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух или более лиц.

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