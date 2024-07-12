Силовики прибыли на завод, где ремонтировали упавший в Подмосковье SSJ 100

Представители силовых структур прибыли на подмосковный завод, на котором ремонтировали разбившийся под Коломной Sukhoi Superjet 100.

SSJ 100 упал в Московской области в пятницу, 12 июля. Трое членов экипажа, находившихся на борту, погибли. По информации оперативных служб, самолет направлялся после планового ремонта в аэропорт Внуково. Там же сообщили, что причиной ЧП мог стать отказ двигателя. По факту ЧП СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух или более лиц.