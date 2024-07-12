МЧС РФ рассказало о прибытии пожарно-спасательных подразделений на место крушения SSJ 100

В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения прибыли на место падения Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Также на место ЧП направлены спасатели двух отрядов.

Крушение SSJ 100 произошло в пятницу, 12 июля, в Московской области. Трое находившихся на борту членов экипажа погибли. По информации оперативных служб, самолет следовал после планового ремонта в аэропорт Внуково. Там же сообщили, что причиной падения мог стать отказ двигателя. По факту ЧП СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух или более лиц.