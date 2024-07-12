Экипаж SSJ 100 выходил на связь через четыре минуты после взлета

Экипаж Sukhoi Superjet 100 выходил на связь спустя четыре минуты после взлета. После этого борт упал с высоты 900 метров. Об этом сообщили оперативные службы.

ЧП произошло 12 июля под Коломной. Все трое находившихся на борту членов экипажа погибли. По данным оперативных служб, самолет направлялся после планового ремонта в аэропорт Внуково и находился в воздухе больше часа. Там же сообщили, что причиной падения мог стать отказ двигателя. По факту ЧП СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух или более лиц.