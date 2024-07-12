Разбившийся в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 успел подать сигнал бедствия

Упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 успел подать сигнал бедствия, после чего пропал с радаров. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Авиакатастрофа произошла 12 июля под Коломной. На борту лайнера находились три члена экипажа. Все они погибли. По данным оперативных служб, самолет направлялся после планового ремонта в аэропорт Внуково и находился в воздухе больше часа. Там же сообщили, что причиной падения мог стать отказ двигателя. По факту ЧП СКР возбудил дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух или более лиц.

