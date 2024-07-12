СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Старший помощник руководителя ЗМСУТ СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Глущенко Анастасия заявила, что по факту падения SSJ 100 под Коломной возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По предварительной информации, 12 июля вылетевший с завода после ремонта лайнер Sukhoi Superjet 100 направлялся в аэропорт Внуково. По пути он потерпел крушение в районе деревни Апраксино.

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