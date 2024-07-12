12 июля, 16:45Происшествия
Очевидцы сообщили о хлопке перед падением SSJ 100 в Подмосковье
Очевидцы сообщили, что перед крушением Sukhoi Superjet 100 раздался хлопок, после чего звук работы самолетного двигателя пропал. Истинные причины крушения будут устанавливать специалисты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.
Тем временем к расследованию подключился и СКР. Там завели дело о нарушении правил эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц. Все трое членов экипажа, которые были на борту, погибли.
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