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12 июля, 16:45

Происшествия

Очевидцы сообщили о хлопке перед падением SSJ 100 в Подмосковье

Очевидцы сообщили о хлопке перед падением SSJ 100 в Подмосковье

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Очевидцы сообщили, что перед крушением Sukhoi Superjet 100 раздался хлопок, после чего звук работы самолетного двигателя пропал. Истинные причины крушения будут устанавливать специалисты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.

Тем временем к расследованию подключился и СКР. Там завели дело о нарушении правил эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц. Все трое членов экипажа, которые были на борту, погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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