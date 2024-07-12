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12 июля, 16:45

Происшествия

Причиной авиакатастрофы под Коломной мог стать отказ двигателя

Причиной авиакатастрофы под Коломной мог стать отказ двигателя

Три члена экипажа находились на борту разбившегося в Подмосковье самолета SSJ 100

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По данным оперативных служб, причиной падения SSJ 100 мог стать отказ двигателя. По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа: два пилота и штурман. Все они погибли.

К расследованию авиакатастрофы подключился Следственный комитет России. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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