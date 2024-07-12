Три члена экипажа находились на борту разбившегося в Подмосковье самолета SSJ 100

Три члена экипажа находились на борту разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, подтвердили в Росавиации. По предварительным данным, два пилота и штурман погибли. Полет выполнялся без пассажиров.

На место катастрофы выехал глава Коломны Александр Гречищев. Также, по сообщениям очевидцев, к месту ЧП направили более десятка машин спасателей и скорой помощи.

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