12 июля, 16:30Происшествия
Три члена экипажа находились на борту разбившегося в Подмосковье самолета SSJ 100
Три члена экипажа находились на борту разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, подтвердили в Росавиации. По предварительным данным, два пилота и штурман погибли. Полет выполнялся без пассажиров.
На место катастрофы выехал глава Коломны Александр Гречищев. Также, по сообщениям очевидцев, к месту ЧП направили более десятка машин спасателей и скорой помощи.
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