12 июля, 16:30Происшествия
Минпромторг заявил, что разбившийся Sukhoi Superjet 100 не был полностью импортозамещенным
В Минпромторге заявили, что разбившийся под Коломной Sukhoi Superjet 100 не был полностью импортозамещенным. Расследование причин крушения будут вести специалисты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.
Тем временем в федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что в момент катастрофы на борту были трое членов экипажа. Предположительно, они погибли. Полет выполнялся без пассажиров.
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