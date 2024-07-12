Минпромторг заявил, что разбившийся Sukhoi Superjet 100 не был полностью импортозамещенным

В Минпромторге заявили, что разбившийся под Коломной Sukhoi Superjet 100 не был полностью импортозамещенным. Расследование причин крушения будут вести специалисты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.

Тем временем в федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что в момент катастрофы на борту были трое членов экипажа. Предположительно, они погибли. Полет выполнялся без пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.