Новости регионов: 11 автомобилей столкнулись в Нижегородской области

В Нижегородской области 11 автомобилей столкнулись на трассе. Пять человек получили травмы, в том числе двое детей. В состоянии средней тяжести они доставлены в больницу. Как сообщают в полиции, водитель грузовика не заметил остановившиеся впереди машины и протаранил их. Движение в одну сторону перекрыто, на месте работают экстренные службы.

Между тем в Тернейском районе Приморья заметили тигра. Хищник решил перейти реку прямо по автомобильному мосту. Перебравшись на другую сторону, тигр ушел в лес. За последнее время это не первый случай, когда тигра видели на дорогах Приморского края и вблизи населенных пунктов.

В России вновь решили запретить экспорт бензина. В ФАС подтвердили, что ожидают остановки вывоза топлива за рубеж с 1 августа. Сложности с производством не позволяют нефтеперерабатывающим заводам нарастить выпуск бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке. Запрет экспорта должен помочь стабилизировать цены на топливо.

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