40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха

Сорок домов загорелись в селе Шайдуриха Свердловской области из-за лесного пожара. По данным МЧС, оттуда уже эвакуировали около 300 жителей. Людей отправили в пункты временного размещения.

По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться рядом с турбазой, которая расположена в километре от села. Из-за сильной жары и ветра огонь быстро добрался до жилых домов.

Группировка пожарных в настоящее время увеличена до 140 человек и почти 50 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

