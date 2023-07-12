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12 июля, 23:15

Происшествия

40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха

40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха

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Сорок домов загорелись в селе Шайдуриха Свердловской области из-за лесного пожара. По данным МЧС, оттуда уже эвакуировали около 300 жителей. Людей отправили в пункты временного размещения.

По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться рядом с турбазой, которая расположена в километре от села. Из-за сильной жары и ветра огонь быстро добрался до жилых домов.

Группировка пожарных в настоящее время увеличена до 140 человек и почти 50 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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