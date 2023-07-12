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12 июля, 22:15

Происшествия

Пожарные спасли целую деревню в Солнечногорском районе Подмосковья

Пожарные спасли целую деревню в Солнечногорском районе Подмосковья

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В Солнечногорском районе Подмосковья сотрудники МЧС смогли спасти от серьезного пожара целую деревню. Сперва там вспыхнули хозяйственные постройки, огонь перекидывался с одного сарая на другой. Пламя могло распространиться на жилые дома, но пожарные смогли локализовать огонь на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили в МВД, причиной пожара стал поджог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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