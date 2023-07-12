Российская туристка рассказала о пожаре вблизи турецкого Бодрума

Крупный лесной пожар произошел неподалеку от турецкого курорта Бодрум. По предварительным данным, там горит не менее нескольких гектаров леса.

Одна из российских туристок, которая находится сейчас на отдыхе в Турции, рассказала, что огонь распространялся очень быстро и всем было страшно, поскольку никто не понимал, что происходит.

"Честно говоря, нам стало очень страшно, потому что никто не знал что происходит. Огонь разрастался крайне быстро, я подбежала к нашему инструктору и спросила все ли хорошо и будем ли мы эвакуироваться", – поделилась она.

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