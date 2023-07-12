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12 июля, 21:15

Происшествия

Российская туристка рассказала о пожаре вблизи турецкого Бодрума

Российская туристка рассказала о пожаре вблизи турецкого Бодрума

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Пожар произошел рядом с турецким курортом Бодрум

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Крупный лесной пожар произошел неподалеку от турецкого курорта Бодрум. По предварительным данным, там горит не менее нескольких гектаров леса.

Одна из российских туристок, которая находится сейчас на отдыхе в Турции, рассказала, что огонь распространялся очень быстро и всем было страшно, поскольку никто не понимал, что происходит.

"Честно говоря, нам стало очень страшно, потому что никто не знал что происходит. Огонь разрастался крайне быстро, я подбежала к нашему инструктору и спросила все ли хорошо и будем ли мы эвакуироваться", – поделилась она.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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