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Новости

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В мире

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июля

Новости часа: один человек получил ранение при обстреле ВСУ села Белгородской области

Один человек погиб в результате пожара в Ясеневе

Почти 60 человек эвакуировали из свердловского села Шайдуриха из-за пожара

Авария произошла на Липкинском шоссе в Москве

Новости часа: 11 тыс абонентов остались без света в Донецке

Пожар произошел рядом с турецким курортом Бодрум

Две машины столкнулись на внешней стороне МКАД

Часть трассы в Турции обрушилась после ливней

Буря на северо-востоке США привела к сильнейшему за последние 20 лет наводнению

Сочинские пляжи, которые закрыли из-за непогоды, планируется открыть 15 июля. Побережье уже очистили от мусора. После ливней уровень воды в местных реках поднялся до опасных отметок. В Туапсинском районе местные телеграм-каналы сообщают о пропаже пяти человек. Людей унесло потоком воды вместе с машинами.

Крупный лесной пожар произошел неподалеку от турецкого курорта Бодрум. По предварительным данным, там горит не менее нескольких гектаров леса. Район окутан едким дымом, который видно из разных точек города. В тушении возгорания задействованы наземная техника и вертолеты. В АТОР заверили, что пожар не влияет на отдых россиян в Турции.

В Москве завершился второй этап реконструкции стадиона "Авангард". Одной из основных задач было отреставрировать самый ценный элемент исторического облика – входную группу с колоннадой. Также специалисты полностью воссоздали два мозаичных панно, изображающих молодых спортсменов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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