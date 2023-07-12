Буря на северо-востоке США привела к сильнейшему за последние 20 лет наводнению

На северо-востоке США произошло сильнейшее за последние 20 лет наводнение. Оно началось после ливней, за несколько дней там выпала двухмесячная норма осадков.

Столица штата Вермонт – Монтпилиер – оказалась практически отрезана от эвакуации, дорога затоплена. Местные власти предложили жителям перебраться на верхние этажи домов или крыши. В зоне стихии проживают около восьми тысяч человек. В настоящее время передвигаться по улицам можно лишь на лодках или вплавь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.