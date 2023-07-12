15:15Происшествия
Число подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе на Кубани выросло до 650
Число подтопленных дворов в Туапсинском районе на Кубани выросло вдвое – до 650. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.
В ночь на 12 июля на город Туапсе обрушился мощный ливень. На данный момент четыре человека числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что в подтопленных населенных пунктах региона ввели режим ЧС, а в Сочи продлили штормовое предупреждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.