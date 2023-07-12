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Три человека пропали после подтопления в Туапсинском районе

Три человека пропали после подтопления в Туапсинском районе

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Три человека пропали после подтопления в Туапсинском районе, об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. В ночь на 12 июля на город обрушился мощный ливень. В результате непогоды размыты дороги, а в подтопленных населенных пунктах ввели режим ЧС.

Также сообщается, что штормовое предупреждение в Сочи продлили. Там сохраняется риск выхода рек из берегов, возможны смерчи и оползни.

Подробнее о том, что происходит на черноморских курортах на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.

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