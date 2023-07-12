Режим ЧС ввели в нескольких населенных пунктах Краснодарского края после ливня

Режим ЧС введен в четырех населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края. В ночь на 12 июля на регион обрушились залповые дожди.

В результате подтоплены десятки улиц, размыло дороги. Спасатели эвакуировали туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в пункты временного размещения. Несколько участков трассы М-4 "Дон" перекрывали из-за сошедшего оползня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.