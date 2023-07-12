Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Новости мира: жителей Исландии призвали спать с закрытыми окнами из-за токсичного газа

Новости мира: жителей Исландии призвали спать с закрытыми окнами из-за токсичного газа

Новости часа: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке

Новости часа: РФ дала согласие на присоединение Туркмении к МТК "Север – Юг"

"Московский патруль": домашняя собака напала на ребенка в подмосковном Королеве

"Московский патруль": аферистов, обманывавших пенсионеров, задержали в Москве

"Московский патруль": срезавших скальп с жителя Электростали задержали

Новости часа: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Новости часа: в столице число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч

Пассажирский самолет в столице Сомали выехал за пределы полосы

Полиция задержала водителя фуры, который сломал шлагбаум на платном участке трассы "Нева"

В Исландии жителей полуострова Рейкьянес призвали спать с закрытыми окнами и не пользоваться вентиляцией из-за токсичного газа, появившегося в результате извержения вулкана. Оно возникло после интенсивной сейсмической активности и классифицируется как трещинное извержение. Такие обычно не приводят к крупным взрывам или значительному выбросу пепла. Однако в этот раз полиция ограничила доступ к вулкану из-за выброса опасных для жизни газов.

Пассажирский самолет разбился при посадке в аэропорту столицы Сомали. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. В салоне было 30 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным авиационных властей, несколько человек получили незначительные травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика