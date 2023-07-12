Новости мира: жителей Исландии призвали спать с закрытыми окнами из-за токсичного газа

В Исландии жителей полуострова Рейкьянес призвали спать с закрытыми окнами и не пользоваться вентиляцией из-за токсичного газа, появившегося в результате извержения вулкана. Оно возникло после интенсивной сейсмической активности и классифицируется как трещинное извержение. Такие обычно не приводят к крупным взрывам или значительному выбросу пепла. Однако в этот раз полиция ограничила доступ к вулкану из-за выброса опасных для жизни газов.

Пассажирский самолет разбился при посадке в аэропорту столицы Сомали. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. В салоне было 30 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным авиационных властей, несколько человек получили незначительные травмы.

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