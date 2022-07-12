Около 400 человек эвакуированы из-за лесного пожара на северо-западе Испании.

Местные власти не могут потушить огонь. Они обратились за помощью к военным.

В результате пожара уже сгорело 2,5 тысячи гектаров леса.

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