Новости последнего часа: ДТП произошло на Мичуринском проспекте

На Мичуринском проспекте женщина на BMW протаранила две машины, стоящие на светофоре, а затем вылетела на тротуар и врезалась в фонарный столб и парапет пешеходного перехода. В результате аварии никто не пострадал.

Между тем в комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть максимально внимательными из-за сильного ветра в столице. Отмечается, что временами скорость порывов может достигать 17 метров в секунду.

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