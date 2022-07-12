BMW столкнулась с двумя автомобилями и врезалась в фонарный столб на Мичуринском проспекте

Девушка на BMW протаранила две машины, стоявшие на светофоре. А затем вылетела на тротуар и врезалась в фонарный столб и парапет пешеходного перехода. До остановки общественного транспорта она не доехала буквально несколько метров. Авария на Мичуринском проспекте обошлась без пострадавших.

Последствия ДТП ликвидировали оперативно. Поврежденные автомобили эвакуировали, движение на Мичуринском проспекте восстановили.

Виновница аварии отказалась комментировать ситуацию на камеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.