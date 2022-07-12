Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы, на улице Гримау. Видео, снятое до приезда пожарных, прислали очевидцы.

Горела квартира на третьем этаже. Огонь охватил балкон, пламя вырывалось из окон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.