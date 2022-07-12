БЦ "Технопарк – Навигатор" эвакуировали на Варшавском шоссе

Бизнес-центр "Технопарк – Навигатор" эвакуировали на Варшавском шоссе. Видео с места событий прислали очевидцы.

В бизнес-центр вызвали кинологов. Здание они проверяли вместе с оперативными сотрудниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.