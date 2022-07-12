Коммунальная служба помогла потушить загоревшийся автомобиль в центре Москвы

На пересечении Спартаковской площади и Третьего транспортного кольца загорелся автомобиль. Из-под его капота вырывалось пламя.

Однако в этот момент мимо проезжала машина коммунальных служб и помогла потушить огонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.