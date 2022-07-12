BMW столкнулась с двумя автомобилями и врезалась в столб на Мичуринском проспекте

Девушка на BMW устроила аварию на Мичуринском проспекте. Она врезалась в две машины и потом вылетела на тротуар.

Виновница аварии пояснила, что отвлеклась от управления автомобилем. Затруднений в движении на данном участке нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.