Автомобиль въехал в надземный пешеходный переход на Мичуринском проспекте. В ГИБДД сообщили, что это произошло после того, как легковой автомобиль столкнулся еще с двумя машинами.

На место аварии прибыла скорая помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.