Автомобиль BMW въехал в две машины на Мичуринском проспекте

Девушка за рулем BMW въехала в две машины, водители которых ждали зеленого света светофора на Мичуринском проспекте. После этого BMW отбросило на тротуар, машина наехала на мачту освещения, а затем в парапет пешеходного перехода. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Виновница аварии пояснила, что отвлеклась от управления автомобилем. Материальный ущерб получили три машины.

Движение на участке не затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.