Три машины столкнулись на Мичуринском проспекте – Дептранс

Дептранс сообщил об аварии с участием трех машин. После столкновения один из легковых автомобилей въехал в остановку общественного транспорта и врезался в лестницу.

Обстоятельства произошедшего будут выяснять. По информации ГИБДД, пострадавших в ДТП нет, людей на остановке в момент аварии не было. Остановка также не пострадала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.