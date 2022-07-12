В Индии эвакуировали 15 тыс человек из-за наводнений

В Индии 15 человек погибли, 40 пропали без вести и 15 тысяч пришлось эвакуировать из-за наводнений. Об этом сообщают местные власти.

К потопам привели очень сильные и долгие ливни. Они вызвали оползни. Людей вывозят в пункты временного размещения. Осложняется ситуация тем, что в зоне подтоплений много паломников. Тысячи людей отправились в путешествие к священной пещере после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.