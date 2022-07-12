Количество пострадавших увеличилось до 80 после удара ВСУ по Новой Каховке

Число пострадавших в результате обстрела Новой Каховки возросло до 80 человек. По уточненным данным, погибли пятеро. Об этом заявили в военно-гражданской администрации района.

Там считают, что число жертв может увеличиться, так как еще семь человек пропали без вести. Они, скорее всего, находятся под завалами. Сообщается, что украинская армия всего выпустила по Новой Каховке шесть ракет, три были сбиты системой противовоздушной обороны.

Разрушения от удара видны в радиусе двух километров. Из-под завалов удалось достать шесть детей, угрозы их здоровью нет. Они уже находятся с родителями. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации района. По данным врачей, пострадавшие продолжают поступать в местную больницу. Медики также рассказали о специфике ранений.

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