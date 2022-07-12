Автомобиль врезался в остановочный павильон на западе Москвы

На Мичуринском проспекте произошло ДТП. Оперативные службы работают у остановочного павильона, куда врезался водитель легковой машины. Два автомобиля скорой помощи работают на месте. Неизвестно что произошло с водителем, его автомобиль стоит на остановке.

В ЦОДД сообщили, что ни ограничений, ни пострадавших в результате аварии нет.