Число пострадавших после удара ВСУ по Новой Каховке превысило 70 человек

Число пострадавших в результате обстрела Новой Каховки превысило 70 человек. Погибли семеро. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

По его словам, число жертв может увеличиться, еще семь человек пропали без вести. Они, скорее всего, находятся под завалами. По словам Леонтьева, приказ об ударе отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.



Мощный взрыв в Херсонской области прогремел в ночь на 12 июля. Как сообщили в военно-гражданской администрации, после ракетного удара ВСУ сдетонировали склады с селитрой. Произошедшее уже сравнили со взрывом в Бейруте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.