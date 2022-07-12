Авария с участием трех автомобилей произошла на ТТК

Во вторник, 12 июля, на Третьем транспортном кольце произошла авария. На Андреевском мосту при выезде из Гагаринского тоннеля столкнулись три машины. По информации ЦОДД, пострадавших нет.

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