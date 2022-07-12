Мужчина угрожал автоматом водителю на Киевском шоссе

В Cети появилось видео дорожной разборки на Киевском шоссе. Мужчина вышел из машины с автоматом, чтобы выяснить, почему ему не дают проехать по обочине.

Разговор получился короткий и убедительный. После этого вооруженный водитель сел за руль и уехал, объезжая затор справа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.