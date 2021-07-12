Новости России: микроавтобус попал в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в аварию с фурой попал микроавтобус. В результате погибли три человека, в том числе двое детей. Авария случилась на трассе недалеко от Армавира. Микроавтобус, в котором было 12 человек, ехал из Анапы в Назрань. В ГИБДД рассказали, что водитель, выехал на встречную полосы и столкнулся с большегрузом Volvo. Трое пассажиров погибли на месте, остальных доставили в больницу. Как выяснилось, водитель микроавтобуса работал на маршруте нелегально.

В Санкт-Петербурге велосипедисты устроили лежачий пикет перед правительством города. 20 человек улеглись на асфальт перед зданием мэрии. Организаторы акции объяснили: так они хотели показать, что велосипедисты – самые уязвимые участники дорожного движения. По их словам, только в июне в Петербурге и области жертвами аварий стали как минимум три велосипедиста. В одном из этих ДТП, на проспекте Энгельса, погиб их друг.

В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации от COVID-19. Его развернули в курортном поселке Поляна Азау на высоте 2 300 метров. Этот поселок находится у подножия Эльбруса – самой высокой точки в Европе. Как отметили в администрации района, в новом мобильном пункте сделать прививку могут не только местные жители, но и туристы, которые сейчас съезжаются на курорт. Как отметили в оперативном штабе региона, с начала пандемии в Кабардино-Балкарии выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В Тольятти назвали основную версию, от чего мог возникнуть крупный лесной пожар. Следователи уверены, что это был поджог. Теперь они начнут изучать записи с камер наблюдения, расставленных в лесу. Пожар случился в 10 июля совсем рядом с жилыми домами и санаторием. Огонь быстро распространился из-за ветра и засушливой погоды. Площадь возгорания превысила 150 гектаров. Очаги удалось локализовать только на вторые сутки. В районе ЧП работают сотни спасателей, привлечены авиация и даже пожарный корабль. В Тольятти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Лесные пожары бушуют и в Якутии. По всей республике около трехсот очагов. Горит и национальный парк. Больше всего от огня пострадал Хангаласский район. Дым там поднимается огромными столбами. Якутск тоже окутан дымовой завесой. Жители стараются не выходить на улицы. Для борьбы с огнем используют авиацию, в том числе самолет с установкой, которая вызывает искусственные дожди.

В Сочи провели субботник. Кроме того, специалисты обработали улицы и дома, которые пострадали от недавнего удара стихии. Дезинфекцию провели в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах, которые были подтоплены после сильных дождей. Такая обработка необходима, чтобы не случилось вспышки инфекционных заболеваний, пояснили в администрации Сочи. На это ушло более 50 тысяч литров специального хлорсодержащего раствора. Дезинфекции проводили в ночные и утренние часы, когда на улицах не было прохожих.

А в Анапе божьи коровки вытесняют отдыхающих с пляжей. В социальных сетях появились ролики о необычном нашествии. На кадрах видно, что скопища насекомых накрыли пляжное оборудование – зонтики, беседки и скамейки. Садятся жуки на отдыхающих и, по словам туристов, больно кусаются. А вот энтомологи этим жалобам не верят. Они заявляют, что божьи коровки охотятся только на вредных насекомых и не представляют опасности для людей.