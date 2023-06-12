Более 7 тысяч человек эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области

Более 7 тысяч человек удалось эвакуировать с затопленных территорий Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. По его словам, в пунктах временного размещения находятся 1,6 тысячи граждан. Там же они могут оформить заявления на денежные выплаты в связи с диверсией, произошедшей на Каховской ГЭС.

Единовременная помощь составит 10 тысяч рублей на человека, при частичной утрате имущества – 50 тысяч рублей на человека, при полной – 100 тысяч рублей.

Семьи погибших и пострадавших получат от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

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