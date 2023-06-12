Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 21:15

Происшествия

Более 7 тысяч человек эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области

Более 7 тысяч человек эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Новости часа: ВСУ обстреляли точку эвакуации в Херсонской области

Один человек погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Новости часа: украинские войска менее чем за час выпустили 28 снарядов по ДНР

Новости часа: ВС Украины выпустили по Донецку 45 снарядов с утра 12 июня

В аэропорту Красноярска задержан мужчина, который напал на инспектора по досмотру

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

Площадь лесных пожаров в Казахстане составила до 60 тысяч гектаров

Новости часа: более 9 млн записей Главархива столицы расшифровали с помощью нейросети

Более 7 тысяч человек удалось эвакуировать с затопленных территорий Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. По его словам, в пунктах временного размещения находятся 1,6 тысячи граждан. Там же они могут оформить заявления на денежные выплаты в связи с диверсией, произошедшей на Каховской ГЭС.

Единовременная помощь составит 10 тысяч рублей на человека, при частичной утрате имущества – 50 тысяч рублей на человека, при полной – 100 тысяч рублей.

Семьи погибших и пострадавших получат от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика