Новости часа: ВСУ обстреляли точку эвакуации в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины обстреляли точку эвакуации в селе Корсунке Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вероятный срок начала переговоров России и Украины не раньше 2024 года, сообщили в СМИ.

В компьютерной игре Minecraft состоялся виртуальный концерт по случаю Дня России.

