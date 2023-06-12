Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 19:35

Политика

Новости часа: ВСУ обстреляли точку эвакуации в Херсонской области

Новости часа: ВСУ обстреляли точку эвакуации в Херсонской области

Один человек погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Новости часа: украинские войска менее чем за час выпустили 28 снарядов по ДНР

Новости часа: ВС Украины выпустили по Донецку 45 снарядов с утра 12 июня

В аэропорту Красноярска задержан мужчина, который напал на инспектора по досмотру

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

Площадь лесных пожаров в Казахстане составила до 60 тысяч гектаров

Новости часа: более 9 млн записей Главархива столицы расшифровали с помощью нейросети

Ураган унес навес вместе с людьми в китайском Илине

В Башкирии спасли упавшую с шестиметровой высоты туристку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины обстреляли точку эвакуации в селе Корсунке Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вероятный срок начала переговоров России и Украины не раньше 2024 года, сообщили в СМИ.

В компьютерной игре Minecraft состоялся виртуальный концерт по случаю Дня России.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествияполитикатехнологиивидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика