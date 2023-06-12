12 июня, 19:35Политика
Новости часа: ВСУ обстреляли точку эвакуации в Херсонской области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины обстреляли точку эвакуации в селе Корсунке Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вероятный срок начала переговоров России и Украины не раньше 2024 года, сообщили в СМИ.
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