Новости мира: эстакада рухнула в Филадельфии

В США рухнула эстакада в районе Филадельфии. Причиной обрушения стал пожар – под пролетом вспыхнула цистерна с топливом. Несколько сотен галлонов бензина не могли потушить несколько часов. Власти страны считают, что последствия для штата Пенсильвания могут быть серьезными, потому что магистраль была главной для движения транспорта и перевозок товаров, а теперь ее придется закрыть на долгую реконструкцию.

На восточном побережье Австралии авария с автобусом унесла жизни 10 человек, 11 ранены. Пострадавших в больницу эвакуировали на вертолетах. Все пассажиры, как выяснилось, ехали со свадьбы, которую праздновали на одной из виноделен.

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