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Происшествия

Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден

Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден

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Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден, вода продолжает уходить, об этом сообщили местные власти. От воды уже освободились более тысячи домов.

Российские военные начали санобработку местности. В Роспотребнадзоре заявили, что питьевая вода в Херсонской области уже соответствует норме. Тем не менее доставка продуктов питания и бутилированной питьевой воды в регион продолжается.

Подробнее о том, что происходит в зоне подтопления, – в эфире телеканала Москва 24.

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