09:15Происшествия
Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден
Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден, вода продолжает уходить, об этом сообщили местные власти. От воды уже освободились более тысячи домов.
Российские военные начали санобработку местности. В Роспотребнадзоре заявили, что питьевая вода в Херсонской области уже соответствует норме. Тем не менее доставка продуктов питания и бутилированной питьевой воды в регион продолжается.
Подробнее о том, что происходит в зоне подтопления, – в эфире телеканала Москва 24.