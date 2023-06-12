Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден, вода продолжает уходить, об этом сообщили местные власти. От воды уже освободились более тысячи домов.

Российские военные начали санобработку местности. В Роспотребнадзоре заявили, что питьевая вода в Херсонской области уже соответствует норме. Тем не менее доставка продуктов питания и бутилированной питьевой воды в регион продолжается.

Подробнее о том, что происходит в зоне подтопления, – в эфире телеканала Москва 24.