Три человека пострадали в результате ДТП в подмосковных Люберцах

В результате въезда Lexus в остановку в подмосковных Люберцах травмы получили два пешехода и водитель.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по предварительным данным, на 30 километре автодороги М-5 "Урал" водитель, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель и два пешехода получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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