В результате въезда Lexus в остановку в подмосковных Люберцах пострадали три человека.

В причинах происшествия разбираются экстренные службы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по предварительным данным, на 30 километре автодороги М-5 "Урал" водитель, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель и два пешехода получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста и трех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте после развязки с улицей Минская. В настоящее время перекрыты две из четырех полос в сторону центра, движение затруднено.

Первые 15 точек бывшего McDonald's открылись сегодня под новым брендом "Вкусно – и точка". Перед флагманским рестораном на Пушкинской площади выстроилась почти такая же очередь, как при открытии в 1990 году.

На Красной площади в честь Дня России выступили звёзды эстрады ))

Не менее 42 тысяч человек пришли на праздничный концерт в честь Дня России в Москве. На Красной площади выступили звезды российской эстрады.

Владимир Путин 12 июня вручил в Кремле Государственные премии и золотые медали Героя Труда. Лауреатами в научной сфере стали академики РАН Александр Арчаков и Андрей Лисица - за расшифровку протеома человека. Премии в области литературы и искусства получили директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин, художник Павел Никонов и генеральный директор Елабужского музея-заповедника ГульзадА РудЕнко. Золотые медали Героев Труда вручили, например, народному артисту СССР Юрию Башмету и режиссёру Никите Михалкову.

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В Мариуполе обеспечена безопасность судоходства.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения.

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