Три человека пострадали в результате ДТП в Люберцах

12 июня, 20:45
В результате въезда Lexus в остановку в подмосковных Люберцах пострадали три человека.
В причинах происшествия разбираются экстренные службы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по предварительным данным, на 30 километре автодороги М-5 "Урал" водитель, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель и два пешехода получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
Еще одно ДТП с участием мотоциклиста и трех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте после развязки с улицей Минская. В настоящее время перекрыты две из четырех полос в сторону центра, движение затруднено.
Первые 15 точек бывшего McDonald's открылись сегодня под новым брендом "Вкусно – и точка". Перед флагманским рестораном на Пушкинской площади выстроилась почти такая же очередь, как при открытии в 1990 году.
На Красной площади в честь Дня России выступили звёзды эстрады ))
Не менее 42 тысяч человек пришли на праздничный концерт в честь Дня России в Москве. На Красной площади выступили звезды российской эстрады.
Владимир Путин 12 июня вручил в Кремле Государственные премии и золотые медали Героя Труда. Лауреатами в научной сфере стали академики РАН Александр Арчаков и Андрей Лисица - за расшифровку протеома человека. Премии в области литературы и искусства получили директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин, художник Павел Никонов и генеральный директор Елабужского музея-заповедника ГульзадА РудЕнко. Золотые медали Героев Труда вручили, например, народному артисту СССР Юрию Башмету и режиссёру Никите Михалкову.
Северодонецк частично освобожден от украинских нацбатов, однако боевики еще остаются в промзоне завода "Азот" и оттуда продолжают обстреливать город, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
В Мариуполе обеспечена безопасность судоходства.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения.
На ВДНХ в настоящее время можно познакомиться с народным творчеством и попробовать национальные блюда, где на фудкорте развернули "Гастрономическую карту России".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: