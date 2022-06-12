Автомобиль сбил остановку на улице Ленина в Люберцах

Серьезное ДТП произошло в подмосковных Люберцах. Автомобиль снес остановку на улице Ленина и после врезался в столб.

В этот момент на остановке были люди. Предварительно сообщается о трех пострадавших. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.