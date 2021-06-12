Полиция задержала женщину, которая похитила двухлетнюю девочку в Подмосковье

Женщину, которая похитила двухлетнюю девочку в Подмосковье, задержали. Малышку почти сутки искали полиция и волонтеры, а СК уже возбудил уголовное дело.

Сообщается, что ребенок жив и здоров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.