Такси и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД

На внешней стороне МКАД произошла авария. Машина такси и легковой автомобиль столкнулись недалеко от Белой Дачи.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, левая полоса перекрыта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

