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12 мая, 14:15

Происшествия

Минздрав РФ направил медиков для помощи пострадавшим в Белгород

Минздрав РФ направил медиков для помощи пострадавшим в Белгород

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Из Москвы в Белгород для оказания помощи пострадавшим направили медиков Минздрава России. По последним данным, травмы на месте ЧП получили 20 человек. Кроме того, к вылету готовы отряды "Центроспас" и "Лидер" МЧС РФ.

12 мая в Белгороде произошло обрушение жилого многоэтажного дома, в который, по предварительным данным, попал фрагмент одной из сбитых ракет "Точка-У". Из-за этого рухнул один из подъездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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