Минздрав РФ направил медиков для помощи пострадавшим в Белгород

Из Москвы в Белгород для оказания помощи пострадавшим направили медиков Минздрава России. По последним данным, травмы на месте ЧП получили 20 человек. Кроме того, к вылету готовы отряды "Центроспас" и "Лидер" МЧС РФ.

12 мая в Белгороде произошло обрушение жилого многоэтажного дома, в который, по предварительным данным, попал фрагмент одной из сбитых ракет "Точка-У". Из-за этого рухнул один из подъездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.