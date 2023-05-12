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12 мая, 22:15

Происшествия

Следователи начали выяснять обстоятельства ДТП, в котором погиб экс-игрок "Спартака"

Следователи начали выяснять обстоятельства ДТП, в котором погиб экс-игрок "Спартака"

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Бывший игрок московского "Спартака" Александр Каракин умер после ДТП на уличных гонках. В ночь на 12 мая в Подмосковье спортсмен разбил свой гоночный Nissan: машина влетела в отбойник, а водитель получил серьезные травмы, из-за которых его госпитализировали в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.

Следователи начали выяснять обстоятельства ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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