Следователи начали выяснять обстоятельства ДТП, в котором погиб экс-игрок "Спартака"

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Каракин умер после ДТП на уличных гонках. В ночь на 12 мая в Подмосковье спортсмен разбил свой гоночный Nissan: машина влетела в отбойник, а водитель получил серьезные травмы, из-за которых его госпитализировали в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.

Следователи начали выяснять обстоятельства ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.