Новости часа: Захар Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Захар Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах, он находится в медикаментозном сне. Об этом сообщила пресс-служба писателя.

Пилотный проект новой системы высшего образования начнется уже в этом году и коснется студентов и абитуриентов. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Возобновлена работа сезонного водного маршрута от Северного речного вокзала до Химок. О маршруте рассказал Дептранс.