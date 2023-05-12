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12 мая, 18:30

Общество

Новости часа: Захар Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах

Новости часа: Захар Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах

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Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Захар Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах, он находится в медикаментозном сне. Об этом сообщила пресс-служба писателя.

Пилотный проект новой системы высшего образования начнется уже в этом году и коснется студентов и абитуриентов. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Возобновлена работа сезонного водного маршрута от Северного речного вокзала до Химок. О маршруте рассказал Дептранс.

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