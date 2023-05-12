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"Актуальный репортаж": мошенник обманул влюбленных в него девушек на 10 млн рублей

"Актуальный репортаж": мошенник обманул влюбленных в него девушек на 10 млн рублей

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В Москве разыскивают мошенника, который обманул влюбленных в него девушек на миллионы рублей. Поверхностное знакомство, рассказ о богатом образе жизни и состоятельных родственниках – и через некоторое время девушка брала кредит, чтобы спасти бизнес любимого.

Следователям предстоит установить всех жертв, кому пришлось из-за альфонса набрать кредитов. Известно, что на официальном сайте приставов у мошенника числятся долги на 10 миллионов рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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