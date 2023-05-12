Концентрация продуктов горения в московском воздухе из-за пожара в Дзержинском не выросла. Об этом сообщили в Мосэкомониторинге.

Город направил в Подмосковье два вертолета Московского авиацентра для помощи в тушении. О данном решении рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Дзержинском загорелись автомобильные покрышки на предприятии по переработке. Более 50 спасателей заняты тушением на данный момент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.