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Происшествия

Концентрация продуктов горения в московском воздухе из-за пожара в Дзержинском не выросла

Концентрация продуктов горения в московском воздухе из-за пожара в Дзержинском не выросла

Два московских вертолета задействовали для тушения пожара в Дзержинском

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Концентрация продуктов горения в московском воздухе из-за пожара в Дзержинском не выросла. Об этом сообщили в Мосэкомониторинге.

Город направил в Подмосковье два вертолета Московского авиацентра для помощи в тушении. О данном решении рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Дзержинском загорелись автомобильные покрышки на предприятии по переработке. Более 50 спасателей заняты тушением на данный момент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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